Frau an Bushaltestelle überfallen und ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Sie will von der Arbeit nach Hause, wird dann aber an der Bushaltestelle unvermittelt angegriffen. Der 36-Jährigen wird eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen.

Eine 36-Jährige ist am Donnerstagabend an einer Bushaltestelle im Neu-Ulmer Stadtgebiet überfallen worden. Zwei bislang unbekannte Täterinnen sollen ihren Rücksack entrissen haben, in dem sich ein Bargeldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe befand. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 20 Uhr am Neu-Ulmer Busbahnhof (ZUP). Die 36-Jährige war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und wartete an einer Haltestelle der Linie fünf auf den Bus, als sie von zwei Unbekannten zunächst "unvermittelt körperlich attackiert" wurde. Den Täterinnen sei es dann gelungen, den Rucksack der Frau zu entreißen. Anschließend flüchteten die beiden Frauen.

Raubüberfall am Busbahnhof Neu-Ulm: 36-Jährige wurde leicht verletzt

Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung sei nicht erforderlich gewesen. Warum die Frau eine so große Summe Geld bei sich hatte, dazu macht die Polizei aus taktischen Gründen derzeit keine Angaben. Eine nähere Beschreibung der Täterinnen liege derzeit nicht vor, so ein Sprecher auf Nachfrage.

Die Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Zeugen, die zur genannten Zeit in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm auffällige Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich direkt an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu wenden. (AZ)