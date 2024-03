Neu-Ulm

vor 32 Min.

Frau lässt fremden Mann in die Wohnung: Schmuck aus Schlafzimmer gestohlen

Einer älteren Frau in Neu-Ulm ist Schmuck aus dem Schlafzimmer gestohlen worden.

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag in Neu-Ulm Schmuck aus dem Schlafzimmer einer älteren Frau gestohlen. Die Polizei warnt nun und gibt Tipps. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilen, klingelte der bislang unbekannte Täter gegen 12.15 Uhr bei der Frau. Nachdem sie Tür öffnete, begab er sich in die Wohnung und deutete auf die Rauchmelder. Sämtlich Räume sei der Mann abgegangen. Im Glauben, dass alles seine Richtigkeit habe, ließ die Frau den Mann gewähren. Während der Unbekannte die Frau anwies, die Räume der Wohnung schriftlich zu benennen, begab sich der Täter in das Schlafzimmer. Hier erbeutete er dann Schmuck im Wert einer mittleren vierstelligen Summe. Anschließend verließ er die Wohnung. Die Frau verständigte die Polizei, als sie den Diebstahl bemerkte. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang, niemals fremde Personen unangekündigt ins Haus oder in die Wohnung zu lassen. Betroffene sollten sich in solch einem Fall immer den Ausweis der Person zeigen lassen, Rücksprache mit einer eventuellen Firma halten und im Zweifelsfall die Polizei verständigen. (AZ)

