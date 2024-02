Großbaustelle: Die Reuttier Straße wird früher fertig als gedacht

Die Arbeiten auf der Reuttier Straße in Neu-Ulm kommen gut voran. Es sieht so aus, als könnte die Großbaustelle vorzeitig abgeschlossen werden.

Seit bald zwei Jahren wird die Reuttier Straße in Neu-Ulm umgebaut. Die Arbeiten auf der wichtigen Verkehrsachse stellen Autofahrerinnen und Autofahrer oft auf eine Geduldsprobe. Doch allmählich ist ein Ende der Großbaustelle in Sicht. Bei der Bürgerversammlung in Reutti hatte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) eine erfreuliche Nachricht zu verkünden.

Die Großbaustelle in Neu-Ulm soll vor Weihnachten 2024 fertig werden

"Wir sind mehr als im Zeitplan und werden früher fertig als gedacht", sagte die Rathauschefin auf Nachfrage eines Bürgers. Bislang war die Stadt immer von einer Fertigstellung Ende dieses Jahres ausgegangen. Zu Beginn der Arbeiten hatte Albsteiger noch gesagt, man werde den Bürgerinnen und Bürgern „hoffentlich Ende 2024 ein schönes Weihnachtsgeschenk machen und die Straße eröffnen“. Nun wird die Baustelle bereits vor Weihnachten abgeschlossen. Einen genauen Zeitpunkt nannte die Oberbürgermeisterin in Reutti nicht, da der Stadtrat noch nicht über die Details informiert wurde. In einer der nächsten Ausschusssitzungen sollen weitere Details dazu genannt werden. (mru)