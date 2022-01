Neu-Ulm

vor 4 Min.

Hausarzt-Praxis von "Impfluencer" Kröner wegen Corona-Verdacht geschlossen

Die Praxis von Hausarzt Kröner in Pfuhl ist geschlossen.

Plus War ein Superspreader in der Praxis von Impfluencer Kröner in Pfuhl? Der Hausarzt hat "notfallmäßig" seine Praxis geschlossen - wegen eines Corona-Verdachts im Team.

Von Michael Kroha

Der Pfuhler Hausarzt und "Impfluencer" Dr. Christian Kröner hat seine Praxis "notfallsmäßig schließen" müssen, wie er selbst über den Kurznachrichtendienst Twitter am späten Mittwochabend bekannt gibt. Grund hierfür sei der Verdacht einer Corona-Infektion im Praxisteam. "Omikron kriegt uns", so Kröner weiter. Aus Sicherheitsgründen bleibe die Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl bis voraussichtlich Freitag, 21. Januar, "freiwillig" geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen