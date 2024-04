Neu-Ulm

15:57 Uhr

Helge Schneider findet Neu-Ulm "ganz manierlich"

Plus Absurd komisch und ganz nebenbei ein toller Jazzmusiker: Helge Schneider enttäuscht sein Publikum in der Arena nicht. Von Neu-Ulm träumt er, seit seiner Geburt.

Von Oliver Helmstädter

Er kam, redete und das Publikum lachte. Egal, was Helge Schneider auch plappert, bei ihm ist es irgendwie immer komisch. Das ist eine Gabe, die sich niemand beibringen kann. Auch in der abgeteilten Ratiopharm-Arena braucht es keine Minute, bis sich die ersten Menschen kugeln vor Lachen.

"Katzeklo auf Rädern" heißt seine Tour, die auf seinen Hit anspielt, den er in Neu-Ulm gleich mehrfach in allerlei Textvarianten zum Besten gibt. Neun Minuten dauert es nur, bis der 68-Jährige in seiner unvergleichlich anarchischen Art das "beste Konzert der Welt" für offiziell beendet erklärt. "In diesem wunderschönen Ort Neu-Ulm." Klar, nur ein Scherz.

