Neu-Ulm

vor 11 Min.

In Neu-Ulm fehlen Kindergartenplätze – und die Probleme nehmen zu

Plus Für die Neu-Ulmer Innenstadt und mehrere Stadtteile sieht die Kita-Prognose für die nächsten Jahre düster aus. Was die Stadt tut, um die Lücken zu stopfen.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Die Kinderbetreuung ist für die Stadt Neu-Ulm zunehmend eine Mammutaufgabe. Denn es fehlen nicht nur Plätze, sondern auch Mitarbeitende in den Einrichtungen. Vor allem in den Kindergärten ist die Lage prekär. "Die Probleme spitzen sich zu", skizzierte Julia Lidl ( CSU) im Ausschuss für Bildung, Familie und Kultur die Lage. "Wir bekommen immer wieder Briefe von verzweifelten Eltern." Was unternimmt die Stadt, um gegenzusteuern?

In der Neu-Ulmer Innenstadt sieht es bei den Kitas nicht rosig aus

Im Kinderbetreuungs- und Schulentwicklungsplan ist aufgeschlüsselt, wie sich die Zahl der Kinder und der Platzbedarf in Kitas in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln. Dabei handelt es sich um eine Prognose, das heißt, es kann auch in eine andere Richtung gehen. Im Kindergarten werden Kinder im Alter von drei, vier und fünf Jahren betreut. Die wenigsten Kinder wechseln aber genau mit sechs Jahren in die Schule. Sie bleiben bis zum nächsten Schuljahresbeginn im Kindergarten. Deshalb muss für mehr als drei Geburtsjahrgänge ein Betreuungsplatz vorgehalten werden. In Neu-Ulm gilt daher laut Stadtratsbeschluss eine Versorgungsquote von 115 Prozent. Wenn man diese der Prognose zugrunde legt, ergibt sich für Neu-Ulm insgesamt eine positive Entwicklung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen