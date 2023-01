Neu-Ulm

vor 17 Min.

In Neu-Ulm gibt es jetzt intelligente Mülleimer – die sogar sprechen können

In Neu-Ulm stehen seit Kurzem an mehreren Stellen diese neuen Mülleimer, unter anderem hier an der Donau.

Plus Spezielle Abfallbehälter mit Trittbrett und Klappe stehen seit Kurzem an mehreren Stellen entlang der Donau. Was hat es damit auf sich?

Von Michael Ruddigkeit

Der graue Kasten erinnert ein bisschen an einen Altkleidercontainer im Miniaturformat. Aufkleber mit der Aufschrift "Sauberes Neu-Ulm" weisen ihn aber eindeutig als Abfallbehälter aus. "Mister Fill" nennt er sich und steht seit Kurzem an der Donau unweit der Gänstorbrücke. Es handelt sich um einen von vier smarten Mülleimern, die die Stadt Neu-Ulm angeschafft hat. Mit ihrer technischen Ausstattung sollen sie für mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen. Und nebenbei sogar sprechen.

