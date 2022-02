Neu-Ulm

Jugend forscht: Lessing-Gymnasiasten tüfteln an selbstfahrendem Modellauto

Plus Vera Zeller und Maximilian Müller treten beim Schülerwettbewerb mit einem autonom fahrenden Modellauto an. Wie sie ihr Projekt entwickelt haben.

Von Jonas Klimm

Die Begeisterung für alles Technische war schon früh da. Die 18-jährige Vera Zeller zählt zahlreiche Wissenschaftsturniere auf, an denen sie in den vergangenen Jahren teilgenommen hat. Und auch Maximilian Müller (16) sagt, Technik sei ein großes Hobby von ihm. Seit der fünften Klasse kennen sich die beiden Schüler des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums – nun treten sie im Team bei der Augsburger Ausgabe von "Jugend forscht" an, einem Wissenschaftswettbewerb für junge Forscherinnen und Forscher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

