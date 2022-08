Neu-Ulm

vor 32 Min.

Kiosk im Wiley-Park fängt Feuer: 50.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr war in der Nacht zum Samstag im Wiley-Park in Neu-Ulm im Einsatz.

In der Nacht zum Samstag ist es im Kiosk im Wiley-Park zu einem Brand gekommen. Zeugen sahen das Feuer und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits durch den Dachstuhl. Um an den eigentlichen Brandherd zu kommen, musste die Feuerwehr eine Tür des Kiosks aufbrechen und anschließend noch Teile des Daches entfernen. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt zur Brandursache Der Brand konnte gelöscht werden, jedoch entstand erheblicher Sachschaden am Dachstuhl sowie im Technikraum. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm hinsichtlich der genauen Brandursache dauern noch an. (AZ)

