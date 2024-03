Kontrolle eskaliert: Polizistin wird verletzt und ist nicht mehr dienstfähig

Die Polizei will einen Autofahrer in Neu-Ulm kontrolliert. Der Mann habe sich unkooperativ und uneinsichtig verhalten. Eine Polizistin wird beim Einsatz verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm haben am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein Auto in der Augsburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen wollen. Als der Fahrzeugführer aber die Steife erblickte, bog er in einen Innenhof.

Nachdem er den Wagen geparkt hatte, habe er sich zu Fuß entfernen wollen, wie die Polizei mittelt. Die Beamten aber wären zwischenzeitlich eingetroffen und konnten den 39-Jährigen ansprechen und kontrollieren. Bei der Kontrolle soll sich der Mann derart unkooperativ und uneinsichtig verhalten haben, dass die Beamten ihn schlussendlich zu Boden bringen mussten und fesselten. Im Handgemenge sei eine Beamtin im Gesicht verletzt worden. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden und war anschließend nicht mehr dienstfähig, heißt es.

Der 39-Jährige soll laut Polizei stark alkoholisiert gewesen sein, und soll weit mehr als 1,1 Promille gehabt haben. Auch drogentypische Ausfallerscheinungen seien festgestellt worden. Es wird davon ausgegangen, dass die der Grund für die versuchte Flucht waren. Eine Blutentnahme wurde daher angeordnet. Der 39-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)