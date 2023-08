Neu-Ulm

Open-Air-Konzert im Wiley: 10.000 Menschen zu Roland Kaiser erwartet

Roland Kaiser - hier in Dresden zum Auftakt der "Kaisermania" 2023" - lockt die Massen. In Neu-Ulm werden 10.000 Menschen erwartet.

Plus Konzert-Veranstalter Carlheinz Gern ist eigentlich eher Rocker. Warum er sich trotzdem auf Schlagerstar Roland Kaiser freut und was er sonst so plant.

Von Oliver Helmstädter

Hat Roland Kaiser Sonderwünsche für die Gestaltung der Garderobe oder das Catering? "Nein", auf die Frage kann Carlheinz Gern nur lachen. So betont seriös der Schlagerstar in seinem Anzug samt korrekt sitzender Frisur auf der Bühne steht, so unaufgeregt hätten sich auch die Absprachen mit seinem Management gestaltet.

Parken bei Roland Kaiser und Lea beim Wiley-Open-Air in Neu-Ulm 1 / 4 Zurück Vorwärts Roland Kaiser tritt am Donnerstag, 10. August, auf dem Neu-Ulmer Wiley-Gelände auf. Beginn ist um 20.30 Uhr. Einlass ab 18 Uhr.

Im Vorprogramm am Donnerstag tritt die Hamburger Sängerin Saskia Leppin auf. Es stehen Parkplätze der Ratiopharm Arena Neu-Ulm sowie der Firma Nuvisan zur Verfügung. Die Parkplatz-Gebühr beträgt sechs Euro.

Leas Auftritt ist am Sonntag, 13. August. Das Konzert von Lea beginnt um 20.30 Uhr, der Einlass ist ab 18 Uhr. Support: Tjark.

Weil Sonntag ist, dürfte bei Lea die Parksituation entspannter sein. Dennoch stehen auch hier die Parkplätze wie bei Kaiser zur Verfügung.

Mit Schlager im Allgemeinen und Roland Kaiser im Besonderen hat der Neil-Young-Fan Gern, was den privaten Musikkonsum angeht, eher wenig am Hut. Doch die Karriere des Deutschen nötige ihm mehr als Respekt ab: "Er ist der Kultstar schlechthin im Bereich Schlager." Die Entwicklung dieses Künstlers binnen 50 Jahren sei unglaublich. "Unglaublich ist auch, wie viele Generationen er erreicht."

