Ladendiebe werden in der Glacis-Galerie gefasst und zur Kasse gebeten

Im Media-Markt in Neu-Ulm schnappt die Polizei Diebe auf frischer Tat.

Am Samstagnachmittag wurden der Polizeiinspektion Neu-Ulm zwei männliche Ladendiebe in der Glacis-Galerie Neu-Ulm gemeldet. Diese entwendeten zuvor Elektroartikel aus dem Media-Markt und wurden durch den Sicherheitsdienst gestellt.

Bei der Durchsuchung der beiden Ladendiebe konnte in einer mitgeführten Tasche und in deren Fahrzeug noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Momentan wird davon ausgegangen, dass der 41-Jährige und der 51-Jährige in insgesamt drei verschiedenen Geschäften Elektroartikel, Lebensmittel und Kleidung entwendeten. Die beiden Diebe wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten, mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichten. (AZ)