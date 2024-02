Neu-Ulm

vor 16 Min.

Eisbaden in Ludwigsfeld: Von der Entdeckung des Glücks in der Kälte

Immer samstags in der Früh trifft sich eine Gruppe um Elina Wolf und Monika Hartner am Ludwigsfelder Badesee. Zum Eisbaden. Und um Glück zu finden.

Plus Mitten im Winter hinein in den Badesee. Für ganz Harte ist das ein schieres Vergnügen. Aber wie schafft man das? Eine Erkundung in Ludwigsfeld kurz nach Sonnenaufgang.

Von Thomas Vogel

Immerhin brauchte es keinen Eispickel an diesem frühen Morgen. Vor einigen Wochen noch mussten sie damit Löcher in die Eisdecke schlagen, um ihrer Passion frönen zu können. Heute ist die Wasseroberfläche des Ludwigsfelder Badesees glatt und glänzend wie ein Spiegel. Ein paar Enten und Schwäne drehen ihre Runden, ein paar restliche Eisschollen treiben noch am Rand. Bald werden sie Gesellschaft bekommen, denn die dutzendgroße Gruppe um Elina Wolf und Manuela Hartner ist jetzt beinahe komplett – rechtzeitig zum Sonnenaufgang, der die Szenerie für ein paar Momente in ein rötliches Licht taucht.

Die beiden sind so etwas wie Motivationstrainerinnen und Aufpasserinnen in Person. Und mit pädagogischen Fähigkeiten ausgestattet. Niemand in der von ihnen initiierten Gruppe wird bedrängt, überredet, gefordert oder gar bloßgestellt, sollte jemand kurzfristig doch einen Rückzieher machen. Macht freilich auch niemand an diesem Wintermorgen mit mehreren Minusgraden. „Bloß keinen Stress machen“, gibt Wolf als Losung vor.

