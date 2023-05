Neu-Ulm

vor 4 Min.

Made in Ireland: Die Ratiopharm-Arena wird zum Pub - fliegende Bierdosen inklusive

The O`Reillys & The Paddyhats waren die Headliner. Und sie konnten die Erwartungen in Neu-Ulm erfüllen.

Plus In eine irische Kneipe sollte das Festival, die eher sterile Arena in Neu-Ulm verwandeln. Das gelang erstaunlich gut - samt einer über die Stränge schlagenden Band.

"Made in Ireland" heißt das Festival, das aber nur einen einzigen echten Iren aufbietet. Direkt aus Dublin reist Gavin Carpenter nach Neu-Ulm. Auf seinem Tourplan hineingequetscht zwischen zwei Auftritten im Dubliner Pub-Viertel Temple Bar. Sein Motto auch in Neu-Ulm: "No Fillers, only Killers." Mit einem Best-of-Irish-Folk, von traditionellen Gassenhauern wie "Back Home in Derry", über Hits der Pogues geht Carpenter von null auf 100. Bemerkenswert: Der Johnny-Cash-Look-Alike würde auch stimmlich mit seinen Covern als Double des "Man in Black" durchgehen.

Gavin Carpenter aus Dublin (links) überzeugte in der Ratiopharm-Arena insbesondere mit seinen Johnny Cash Covers. Foto: Oliver Helmstädter

Musikfestival "Made in Ireland" in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena

Musikalisch tritt der Auftakt vom "Made in Ireland" voll ins Schwarze. Aber auch das Team des veranstaltenden Ulmer Pubs Kellys leistet ganz Arbeit. Die Bühne steht quer auf dem Basketballfeld, sodass im Grunde nur ein Viertel der Halle bespielt wird. Doch der Stimmung tut das keinen Abbruch, denn die Seiten sind schwarz abgehängt, die Beleuchtung ist stimmig. Temple-Bar-Feeling kommt mit beeindruckenden riesigen Fahnen irischer Brauereien auf, die an den Seiten prangen, 20 Meter ist einer der Exemplare breit, die über der Bar hängt. Die ist auch mit irischer Werbung illuminiert und auch das Bier kommt von der Grünen Insel.

