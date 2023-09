Mann befriedigt sich in der Polizeiinspektion Neu-Ulm selbst

Zuvor hatte der 33-Jährige eine Jugendliche in einem LInienbus in Neu-Ulm belästigt und hatte sie nach dem Aussteigen verfolgt.

Ein 33 Jahre alter Mann hat sich in den Räumen der Polizei Neu-Ulm vor den Augen einer Polizeibeamtin selbst befriedigt. Der Mann war festgenommen worden, weil er eine Jugendliche im Bus belästigt hatte.

Am Donnerstag um kur vor 14 Uhr war die 16-Jährige am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) Neu-Ulm in einen Linienbus gestiegen. Zeitgleich bestieg ein 33-jähriger Mann ebenfalls den Bus und setzte sich neben die Jugendliche. Kurz darauf berührte der Mann die 16-Jährige unvermittelt ohne deren Einverständnis am Hals. Die junge Frau machte deutlich, dass er dies unterlassen sollte, stand auf und ging an einen anderen Platz.

Sexuelle Belästigung: Polizei Neu-Ulm leitet Strafverfahren ein

In der Steubenstraße stieg die Jugendliche aus, der 33-Jährige tat es ihr gleich und ging ihr hinterher. In einem nahegelegenen Café suchte sich die Jugendliche Hilfe, die sie von einem 61-Jährigen bekam. Der 33-jährige Mann entfernte sich. Die Polizei fahndete nach ihm und fand den Mann. In den Räumen der Inspektion nahm dieser dann sein Glied in die Hand. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. (AZ)