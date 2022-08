Mann kommt betrunken zur Arbeit: Kündigung und Polizei-Gewahrsam

Ein 37-Jähriger tauchte betrunken bei der Arbeit auf. Dort wurde er weggeschickt und ihm sofort gekündigt. Weil er sich nicht beruhigte, kam er in Polizei-Gewahrsam.

Nachdem ein Mann am Sonntag in Neu-Ulm betrunken zur Arbeit erschien, wurde ihm sofort gekündigt. Weil er sich nicht beruhigte, nahm die Polizei ihn nach eigenen Angaben in Gewahrsam.

Demnach wollte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Sonntag gegen 7.15 Uhr seinen Dienst antreten. Da er aber alkoholisiert war, wurde er von seinem Vorgesetzten weggeschickt. Zudem wurde ihm aufgrund des Vorfalles sofort gekündigt.

Als der Mitarbeiter zu seinem Arbeitsplatz in der Max-Eyth-Straße zurückkehrte, kam es dort zu einem Streit mit anderen Sicherheitsdienstmitarbeitern. Da sich der 37-Jährige nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn vorübergehend in Gewahrsam. Ob es zu Straftaten kam, müssen die Beamten nun im Nachgang ermitteln. (AZ)