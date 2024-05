Mann will nicht, dass Neu-Ulmer Kneipe schließt - Polizei muss anrücken

29-jähriger Gast wollte nicht einsehen, dass das Lokal um 3 Uhr geschlossen werden musste.

Kurz nach 3 Uhr in der Nacht auf Freitag nach dem Feiertag wurde die Polizeiinspektion Neu-Ulm über eine Streiterei in einer Gaststätte in der Innenstadt informiert. Wie die Beamten vor Ort herausfanden, wollte es ein 29-jähriger Gast nicht einsehen, dass das Lokal um 3 Uhr geschlossen werden musste.

Daraufhin äußerte er lautstark schreiend seinen Unmut über die Schließung und es kam zum Streit mit dem Verantwortlichen der Gaststätte. Im Verlauf der Personalienüberprüfung des Aggressors stellten die Polizeibeamten dann auch noch fest, dass ein Haftbefehl gegen den 29-Jährigen bestand. Offenbar hatte er eine Geldbuße nicht beglichen, weshalb der Haftbefehl erlassen wurde. Da der 29-Jährige den niedrigen dreistelligen Betrag nicht begleichen konnte oder wollte, brachten ihn die Beamten zum Vollzug der Erzwingungshaft am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt. (AZ)