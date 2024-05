Neu-Ulm/Memmingen

18:10 Uhr

Hallmann vs. Opti-Wohnwelt: Jetzt müssen die Mahlers vor Gericht aussagen

Plus Vor über einem Jahr ist die Opti-Wohnwelt aus dem Ex-Möbel-Mahler in Neu-Ulm ausgezogen. Ein scheinbar endloser Streit geht erst im November vor Gericht weiter.

Von Oliver Helmstädter

In die irische Hauptstadt Dublin flatterten jüngst zwei Schreiben des Landgerichts aus Memmingen. Adressiert waren sie an Gerhard und Michael Mahler. Das Vater-und-Sohn-Gespann fädelte einst den Verkauf von Möbel-Mahler an Opti ein. Und beide haben nach Angaben des Landgerichts inzwischen im vermeintlichen Steuerparadies ihren Hauptwohnsitz.

Mit dem Möbelgeschäft haben die Mahlers längst abgeschlossen, in Dublin gehen sie angeblich Immobiliengeschäften nach. Vor Gericht streiten sich der österreichische Milliardär Klemens Hallmannn und Opti-Wohnwelt Geschäftsführer Michael Föst um 20 Millionen Euro. Beide Streitparteien erhoffen sich von den Aussagen der Mahlers offenbar Vorteile.

