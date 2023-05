Neu-Ulm

15:25 Uhr

Millionenprojekt: Das steckt in dem Neubau am Allgäuer Ring

Das "grüne Haus" am Allgäuer Ring in Neu-Ulm ist jetzt offiziell eröffnet worden. Es umfasst 257 Appartements für Studierende und 53 weitere Wohnungen.

Plus Das "grüne Haus am Ring" in Neu-Ulm umfasst mehr als 300 neue Wohnungen. Es soll den weiteren Umbau der Memminger Straße beflügeln.

Die inoffizielle Eröffnungsfeier fand bereits im Oktober vergangenen Jahres statt. Damals konnte der Bauherr, das Ingolstädter Unternehmen Uni Apart, die Wohnanlage nämlich "zu 100 Prozent vermietet übergeben", so Geschäftsführer Alexander Orthmann. Jetzt ist das "grüne Haus am Ring" in Neu-Ulm auch offiziell eröffnet worden. Die Gäste konnten sich dabei ein Bild von dem Millionen-projekt am Allgäuer Ring verschaffen und erfuhren, was alles in dem Neubau steckt.

In dem Neubau am Allgäuer Ring befinden sich mehr als 300 Wohnungen

In den vier sechs- bis achtstöckigen Gebäuden auf dem Grundstück des früheren Bowling-Centers wohnen vor allem Studierende, aber nicht nur. 257 möblierte Appartements sind für Studierende, Praktikanten, Doktoranden, Trainees und Azubis gemacht. Das kleinste Appartement mit 17 Quadratmeter kostet 450 Euro warm im Monat, eine Zweizimmerwohnung mit 45 Quadratmeter 915 Euro. Dazu kommen 20 möblierte Business-Appartements, etwa für Jobanfänger oder Berufspendler, sowie 33 Zwei- bis Dreizimmerwohnungen, die teilweise von den Eigentümern bezogen wurden und teilweise vermietet sind. Zu den vier Gewerbeeinheiten gehört eine Filiale der Bäckerei Bayer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

