Missstände im Donaucenter: Gutachten sieht sehr große Brandgefahr

Plus Einem Hausmeister des Wohnhauses des Landkreises platzt der Kragen. Es geht nicht nur um Legionellen: Ein Gutachten attestiert sogar wegen Mängeln im Brandschutz akute Gefahr.

Ein Satz, der erschaudern lässt, steht in einem unserer Redaktion vorliegenden Gutachten eines Ulmer Architektenbüros über den Zustand des zwischen 1971 und 1974 erbauten Donaucenters: "Des Weiteren empfehlen wir, sofort die Feuerwehr zu benachrichtigen und eine Begehung zu vereinbaren, da eine sehr große Gefahr für die Allgemeinheit besteht." Die beschuldigte Hausverwaltung hält die Vorwürfe für "teilweise unzutreffend und teilweise überzogen".

Ein Anruf der Redaktion beim zuständigen Büro, Yusuf Onder Architekten Ulm, bestätigt die Beauftragung der "Gefährdungsbeurteilung". Die Brandschutzabschottung in Teilen der Tiefgarage fehle oder sei durchbrochen, was im Falle eines Brandes zu gefährlichen Kamineffekten führen könne.