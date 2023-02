Mountainbike gestohlen: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

In Neu-Ulm ist in der Memminger Straße ein höherwertiges Moutainbike gestohlen worden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Ein höherwertiges Mountainbike ist in Neu-Ulm gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben der Ermittler im Zeitraum von Mittwoch, 15. Februar, 13 Uhr, und Freitag, 17. Februar, 14 Uhr. Gestohlen wurde ein Mountainbike der Marke Cube. Das Fahrrad war vom Geschädigten am Fahrradabstellplatz des Mehrfamilienhauses in der Memminger Straße 166 in Neu-Ulm versperrt abgestellt worden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)