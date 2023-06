Neu-Ulm

15:41 Uhr

Musik im Rosengarten: Das Konzert von "De Nada" lockt viel Publikum in den Park

Plus Im Kulturprogramm der Stadt Neu-Ulm stand diesmal die Band De Nada auf der Bühne. Bei spanischen, italienischen und französischen Texten kommt echtes Summerfeeling auf.

Der Rosengarten im Glacis ist ein magischer Ort für einen Sommerabend: Die Festungsmauern halten die Wärme, es blüht jetzt im Juni in leuchtenden Farben, und die Vögel zwitschern in der Abendstimmung. Kein Wunder, dass das Publikum nach Ende aller Corona-Beschränkungen in den Rosengarten drängte, der so voll wurde, dass einige Besucher im hinteren Bereich sogar stehen mussten.

Die Serenade im Rosengarten gehört zum kostenlosen Sommerprogramm der Stadt Neu-Ulm. An diesem Sonntagabend war die erst im vergangenen Sommer gegründete Band De Nada – was zu Deutsch "Gern geschehen!" heißt – aus Leutkirch und Ravensburg an der Reihe. Die vier Musiker Marco Müller, David Klüttig, Lukas Bystricky und Reinhard Pfahl zeigten ihr breites Repertoire an Gitarrenmusik, das von Gypsy Jazz über Rumba flamenca und Swing bis hin zum kubanischen Musette-Walzer reicht. Teils Eigenkompositionen, teils Musik von Django Reinhardt bis zum Flamenco-Halbgott Vicente Amigo bewies die musikalische Bandbreite.

