Nach Trubel um hässlichen Christbaum: Burlafinger fahren zu "Ringlstetter"

Die Burlafinger fahren demnächst zur Aufzeichnung der BR-Kabarettsendung "Ringlstetter" nach München. Interessierte können sich beim Vereinsring melden.

In rund zwei Stunden waren Neuwahlen und andere Formalitäten demokratisch, humorvoll und einstimmig erledigt. Ein Punkt allerdings muss noch geklärt werden: An welchem Tag die Burlafinger zum Bayerischen Rundfunk nach Ismaning zur Aufzeichnung der Ringlstetter-Personality-Show mit einem eigens gecharterten Bus starten werden.

Die Burlafinger wollten ihren Christbaum schließlich doch behalten

Jeder Interessierte kann sich beim Vereinsring in eine Liste eintragen, informierte der wiedergewählte Ringvorsitzende Christian Glöckler während der Jahreshauptversammlung in den Iselstuben. In seinem Bericht kam er auf den "Weihnachtsbaum-Trubel" Ende vergangenen Jahres zu sprechen. „Zum Glück hatten wir zu Weihnachten vor dem Presserummel wieder Ruhe“. In der Versammlung wurde die positive Entscheidung hervorgehoben, den von der Stadt gelieferten "hässlichen" Weihnachtsbaum nicht gegen ein besseres Stück auszutauschen, wie dies in Pfuhl passiert ist. "Jedenfalls, wir hatten trotz allem einen schönen Baum, halt mit Glaskugeln geschmückt", schmunzelte Glöckler.

Der einstimmig gewählte Vorstand des Vereinsrings Burlafingen (von links): zweiter Vorsitzender Georg Schlaier, Schriftführerin Judith Datterer, Vorsitzender Christian Göckler und Kassiererin Susanne Drittenthaler. Beisitzer sind Manfred Dietrich (nicht anwesend) und Philipp Meyer. Foto: Inge Pflüger

Auf die Vorgänge in Neu-Ulm wurde auch der Bayerische Rundfunk aufmerksam, vor allem die ehemals in Neu-Ulm lebende Co-Moderatorin der Ringlstetter-Show, Caro Matzko. Sie besuchte schließlich mit einem Fernsehteam kurz vor Weihnachten die Burlafinger und brachte ihnen den versprochenen kleinen Münchner Plastik-Christbaum aus der Show mit. Im Gegenzug ließen sich die Burlafinger nicht lumpen. Es wurde ein kleiner Dreh mit einem kleinen Fest, und zum Schluss wurden die Burlafinger vom Fernsehteam zur Aufzeichnung ihrer Sendung, die jeden Donnerstagabend ab 22 Uhr eine dreiviertel Stunde lang ausgestrahlt wird, ins Ismaninger Studio eingeladen.

Für den Ausflug zu "Ringlstetter" stehen zwei Termine zur Auswahl

Jeder könne dorthin kommen, informierte Vorsitzender Glöckler. Da die Burlafinger allerdings als größere Gruppe anreisen, habe man gewissermaßen eine Sonderstellung. Noch gibt es keinen festen Termin, weil jeweils am Mittwoch zwei Sendungen aufgezeichnet werden, mittags und abends. Zur Auswahl stehen jetzt der 19. April und der 3. oder 24. Mai. Wann die Reise stattfindet, wird der Vorstand im Detail entscheiden.

Anstehende Termine in Burlafingen: Am Sonntag, 26. März, wird ab 14.30 Uhr das Osterbrunnenfest gefeiert. Am Freitag, 28. April, ab 18 Uhr, ist Maifeier und am Samstag, 17. Juni, findet das Dorffest statt, jeweils auf dem Burlafinger Dorfplatz.

