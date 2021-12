Neu-Ulm ist für weitere zwei Jahre "Fairtrade-Stadt"

Warum die Stadt Neu-Ulm für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt tragen darf.

Die Organisation Fairtrade Deutschland hat den Verantwortlichen bei der Stadt Neu-Ulm kürzlich mitgeteilt, dass die Rezertifizierung erfolgreich war. Seit der erstmaligen Titelverleihung im Dezember 2017 baut die Donaustadt ihr Engagement rund um den fairen Gedanken kontinuierlich aus.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Ute Seibt, der Vorsitzenden der Fairtrade-Steuerungsgruppe in Neu-Ulm, mit der Urkunde zur Rezertifizierung. Foto: Stadt Neu-Ulm

Neu-Ulm sieht Titel als Bestätigung

Die Stadt Neu-Ulm wertet die Verlängerung des Titels als Bestätigung für ihre Bemühungen für den fairen Handel. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten in Neu-Ulm seit nunmehr vier Jahren eng für das gemeinsame Ziel zusammen.

Um den Titel "Fairtrade-Stadt" tragen zu dürfen, müssen nachweislich fünf Kriterien erfüllt werden:

• Der Stadtrat hält die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest

• Im Rathaus müssen fair gehandelte Produkte angeboten werden. In Neu-Ulm wird beispielsweise fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt

• Eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten

• In den Geschäften der Stadt sowie gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten

• Die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort

All diese Kriterien erfüllt die Stadt Neu-Ulm. Das Engagement im Fairtrade-Bereich ist vielfältig. So gab es in Neu-Ulm bereits Althandy-Sammelaktionen, Informations- und Verkaufsstände bei diversen Neu-Ulmer Veranstaltungen sowie gemeinsame Aktionen mit der Fairtrade-Steuerungsgruppe in Ulm. Insgesamt 28 Neu-Ulmer Einzelhändler, Gastronomen, Kirchengemeinden, Schulen und Vereine haben sich neben der Stadtverwaltung dem Vorhaben "Fairtrade-Stadt Neu-Ulm" bislang angeschlossen.

Neu-Ulm ist eine von über 750 Fairtrade-Towns in Deutschland

Neu-Ulm ist eine von über 750 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien und der Libanon. Weitere Informationen zur Fairtrade-Towns Kampagne gibt es unter www.fairtrade-towns.de. (AZ)