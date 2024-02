Polizei erwischt Drogendealer mit 150 Gramm Amphetamin

Die Polizei wird stutzig, als sich zwei Männer vor Ihnen verstecken. Einer von Ihnen ist Drogendealer. Die Ermittler durchsuchen seine Wohnung und finden haufenweise Speed.

Diese Kontrolle hatte es in sich: Vergangenen Samstagabend hat eine Polizeistreife in Neu-Ulm durch Zufall einen Drogendealer erwischt, der wohl im größeren Stil mit chemischen Drogen gehandelt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, sei vergangenen Samstagabend eine Polizeistreife in der Schützenstraße in Neu-Ulm unterwegs gewesen, als diese plötzlich sah, wie sich zwei Männer vor Ihnen versteckten. Die Polizei wurde stutzig, ging auf die beiden Männer zu und machten eine Personenkontrolle, denn die Männer sollen auch nach Cannabis gerochen haben. Bei einem von ihnen, dem 38-Jährigen, fanden die Polizisten geringe Mengen an Marihuana und Haschisch. Der andere von ihnen, 41 Jahre alt, schien ein Drogendealer zu sein. Er hatte "zum Verkauf abgepacktes Amphetamin im unteren zweistelligen Grammbereich" bei sich, wie es in der Mitteilung heißt.

Polizei Neu-Ulm findet in Wohnung von Mann 150 Gramm Amphetamin

Die Polizei konfiszierte die Drogen und nahm die beiden Männer mit auf das Revier. Der 38-Jährige wurde anschließend wieder entlassen. Bei dem 41-Jährigen ordnete die Polizei mit Rücksprache der Staatsanwaltschaft Memmingen eine Wohnungsdurchsuchung an. Der Verdacht des Drogendealens sollte sich bestätigen. Die Polizei fand in der Wohnung neben einer geringen Menge Cannabis rund 150 Gramm Amphetamin, was auch als Speed oder Pep bekannt ist. Nach den Vernehmungen wurde auch der 41-Jährige wieder entlassen. Die Kriminalpolizei brachte nun ein Strafverfahren gegen den 41-Jährigen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auf den Weg. (AZ)