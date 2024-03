Polizei kann zwei von fünf mutmaßlichen Ladendieben festnehmen

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Neu-Ulm wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Zwei von fünf Tätern konnten gefasst werden.

In einer Drogerie in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Ladendiebstahl gekommen. Zwei von insgesamt fünf Tätern konnten von der Polizei gefasst werden.

Demnach beobachtete eine Ladendetektivn zunächst drei Täter, wie sie getrennt voneinander verschiedene Waren in Körbe verstauten. Im weiteren Verlauf trafen sich die drei Täter und führten die Waren in einem Trolley zusammen. Sie verließen, ohne die Waren zu bezahlen, die Drogerie.

Die Detektivin verfolgte die Täter und informierte die Polizei. Nachdem die drei sich mit weiteren zwei weiteren Personen trafen, wurde der Trolley übergeben. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen nach eigenen Angaben zwei der Täter vor Ort fest. Die weiteren drei konnten auch nach einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gefasst werden. Insgesamt entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls wurde eingeleitet. (AZ)