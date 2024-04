Polizei stoppt etliche betrunkene E-Scooter-Fahrer

In der Memminger Straße in Neu-Ulm ist eine größere Gruppe E-Roller-Fahrer unterwegs. Drei Personen sind alkoholisiert – sie sind nicht die einzigen.

Bei den sommerlichen Temperaturen sind am Samstag viele Menschen in Neu-Ulm mit E-Scootern unterwegs gewesen. Einige waren aber nicht mehr nüchtern. Um 20.15 Uhr wurde laut Polizei in der Memminger Straße eine größere Gruppe E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass drei von ihnen betrunken waren. Ein Test ergab bei dem Trio einen Wert jenseits der 1,1 Promille.

Einer der E-Scooter-Fahrer in Neu-Ulm steht unter Drogeneinfluss

Das gilt auch für einen E-Roller-Fahrer, der in der Kasernstraße erwischt wurde. Eine Person, die in der Kantstraße mit einem E-Scooter fuhr, stand laut Polizei unter Drogeneinfluss. Allen wurde die Weiterfahrt untersagt, und sie mussten mit auf die Dienststelle zur Blutentnahme. Den unter Drogeneinfluss stehenden E-Scooter-Fahrer erwarten ein Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)