Professioneller Diebstahl aus Autohaus: Beute im Wert von tausenden Euro

Der Diebstahl fiel in dem Neu-Ulmer Autohaus erst auf, als die fabrikneuen Nutzfahrzeuge einem Kunden übergeben werden sollten. Jetzt ermittelt die Polizei.

In einem Autohaus in der Neu-Ulmer Otto-Renner-Straße ist es zu einem Diebstahl mit hohen Entwendungsschaden gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, gelangten im Zeitraum von 14. Februar bis 25. März bislang unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände und machten sich an fabrikneuen Nutzfahrzeugen zu schaffen. Hierbei montierten sie "auf professionelle Art und Weise" mehrere Rußpartikelfilter der Fahrzeuge ab und machten sich aus dem Staub.

Aufgefallen ist der Diebstahl erst, als die Fahrzeuge einem Kunden ausgehändigt werden sollten. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.500 Euro. Der Parkplatz des Autohaus ist videoüberwacht. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)