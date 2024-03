Raubüberfall auf zwei Schüler am Neu-Ulmer Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

Vier junge Männer sollen zwei Schüler am Neu-Ulmer Bahnhof bedroht und ausgeraubt haben. Die Täter flüchteten. Mit einer Beschreibung hofft die Polizei auf Hinweise.

Zwei 16-jährige Schüler sollen am Sonntag am Neu-Ulmer Bahnhof von vier bislang unbekannten jungen Männern überfallen und ausgeraubt worden sein. Die Polizei bittet nun um Hinweise von möglichen Zeugen.

Der Raubüberfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr. Die beiden 16-Jährigen hätten sich im Rahmen eines Schulausflugs am Bahnhof aufgehalten und seien dann von den vier bislang unbekannten Verdächtigen angesprochen worden. Die sollen von den Beiden Bargeld verlangt und mit Schlägen sowie einem Silvesterböller und einem Feuerzeug gedroht haben. Dadurch eingeschüchtert, händigte einer der 16-Jährigen Bargeld aus. Dem anderen Geschädigten wurden laut Polizei zwei Getränkedosen durch die Täter weggenommen.

Raubüberfall auf Schüler am Neu-Ulmer Bahnhof: So werden die Täter beschrieben

Ein Mitschüler, der die Situation beobachtete, habe unbemerkt eine Lehrkraft verständigt. Als diese hinzukam und einen Notruf absetzte, hätten die Täter die Flucht ergriffen. Zunächst sei der Vorgang durch Beamte der Bundespolizei aufgenommen worden, inzwischen hat die Neu-Ulmer Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen beschreiben die Personen folgendermaßen:

zwischen 17 und 19 Jahre alt

schwarze Kleidung

schwarze Bauchtaschen

Es wird vermutet, dass die Täter aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung des Busbahnhofs geflüchtet sind. Die Neu-Ulmer Kripo bittet um Mithilfe und fragt: Wer befand sich am Sonntag, 3. März, im Zeitraum zwischen 9 und 9.40 Uhr im Bereich Julius-Rohm-Platz in Neu-Ulm und konnte eine sich auffällig verhaltende oder flüchtende Personengruppe, bestehend aus vier Jugendlichen, feststellen? Zeugen werden gebeten, sich direkt mit der Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen.

Andere Gewalttat am Neu-Ulmer Bahnhof sorgte jüngst für Aufregung





Am Samstagabend hatte sich am Neu-Ulmer Bahnhof eine andere Gewalttat ereignet, die für Aufregung sorgte. Drei Männer, die auf dem Heimweg vom Spiel der Ulmer Spatzen bei 1860 München waren, wurden verprügelt. Eines der Opfer sprach von einem Überfall von "15 oder 20 Menschen" und schildert den Vorfall weit brutaler als die Polizei. Schlimme Leute würden in dem Bereich herumlaufen, vor allem an den Wochenenden, so das Opfer.

Thomas Merk von der Polizeiinspektion Neu-Ulm möchte jedoch von einem Angstraum oder gar kriminellen Hotspot nicht sprechen. Die Situation dort sei im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie sogar besser geworden und nicht bedenklich. "Wir haben das aber auf dem Schirm und ein Auge darauf", sagt er. (AZ/krom)