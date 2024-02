Neu-Ulm-Reutti

vor 33 Min.

Der geplante Kita-Neubau wirft bei der Bürgerversammlung Fragen auf

Zwischen Neu-Ulmer Straße und der Straße "Am Pfarrgarten" wird der neue Kindergarten in Reutti gebaut. Der angrenzende Spielplatz muss etwas verkleinert werden.

Plus Das neue städtische Kinderhaus in Reutti kommt mit Verspätung. Das hat auch mit dem brach liegenden Grundstück daneben zu tun.

Von Michael Ruddigkeit

Eigentlich hätte der neue Kindergarten in Reutti bereits dieses Jahr fertig sein sollen. Doch daraus wurde nichts. Bei der Bürgerversammlung in der Gemeinschaftshalle informierte die Stadtspitze über den aktuellen Stand des Projekts. Mehrere Bürgerinnen und Bürger hatten Fragen dazu, etwa, was die Gefahr durch Starkregen, die Parkplatzsituation und das brach liegende Grundstück daneben angeht.

Das war das Problem beim Neubau des Kindergartens in Reutti

"Wir hatten große Probleme mit der Erschließung", räumte Stadtbaudirektor Markus Krämer ein. Die Stadt habe ursprünglich mit einem Bauträger kooperieren wollen. Der stieg jedoch aus, sodass die Stadt nun einen "Plan B" erarbeiten musste. Im nächsten Planungs- und Umweltausschuss werde über die Vergabe entschieden, so Krämer. "So richtig geht es dann im kommenden Jahr los." Voraussichtlich Ende 2025 soll der neue Kindergarten fertig sein.

