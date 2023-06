Stadt informiert über die Pläne für das ehemalige Meinl-Areal

Das frühere Hotel-Gelände in Reutti wird neu gestaltet. Dazu gibt es nun eine Informationsveranstaltung in der Gemeinschaftshalle.

Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neu-Ulm hat im April dem städtebaulichen Konzept für das ehemalige Hotel Meinl in Reutti zugestimmt und eine vorgezogene, informelle Bürgerinformationsveranstaltung für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Die nächste Informationsveranstaltung findet am Montag, 3. Juli, um 18.30 Uhr in der Gemeinschaftshalle in Reutti statt.

Die Stadt Neu-Ulm startet eine Bürgerbeteiligung

Dort können sich die Bürgerinnen und Bürger über die Planungsabsichten des Investors informieren und diese diskutieren. Die aus der Bürgerschaft vorgebrachten Anregungen werden von der Verwaltung in den weiteren Planungsprozess aufgenommen. Der Investor plant auf dem Areal altersgerechte Wohnungen mit einem abrufbaren Dienstleistungsangebot, eine Ladenfläche für den täglichen Bedarf, verschiedene Dienstleistungsangebote wie Apotheke, Physiotherapie, Friseur, Fußpflege sowie den ambulanten Pflegedienst. Die Gastronomie mit Außenbewirtung bleibt weiterhin bestehen. (AZ)