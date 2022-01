Neu-Ulm

Rock im Glacis, Kultur auf der Straße: Die Stadt Neu-Ulm plant das Kulturjahr 2022

Plus Das Fest "Kultur auf der Straße" soll nach langer Corona-Pause wieder stattfinden. Und die Stadt Neu-Ulm nimmt sich noch einiges mehr vor für 2022.

Von Dagmar Hub

Sie versuche, so optimistisch wie nur möglich in die Kultursaison 2022 zu gehen, und so "normal" wie irgend möglich zu planen – mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es auch anders kommen kann, sagt Mareike Kuch, die Leiterin der Neu-Ulmer Kulturabteilung. Vom 30. April, vom "Rock in den Mai", bis in den September hinein reichen ihre aktuellen Planungen – die Open Air-Saison soll in der Pandemie vieles möglich machen, hofft sie. Und dass der Sommer 2022 ein besserer wird, als sein nasser und kühler Vorgänger, in dem beispielsweise zwei Veranstaltungsabende im Rosengarten wegen Regens abgesagt werden mussten.

