Neu-Ulm/Senden

vor 16 Min.

179 km/h, wo 100 erlaubt sind: Polizei erwischt wieder Raser auf der B28

Artikel anhören Shape

Am zweiten Tag in Folge misst die Polizei das Tempo auf der B28 in Neu-Ulm. Zahlreichen Fahrerinnen und Fahrern drohen hohe Bußgelder und Fahrverbote.

Auf der B28, wo seit dem Frühjahr ein Tempolimit gilt, sind am Donnerstag abermals Raser geblitzt worden. Zwei Fahrer seien mit 179 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 100 erwischt worden, berichtet die Polizei. Insgesamt waren mehr als 130 Menschen zu schnell unterwegs, wofür Bußgelder in bis zu dreistelliger Höhe fällig werden. 14 müssen mit einem mindestens einmonatigen Fahrverbot rechnen. Vier Stunden lang kontrollierte die Verkehrspolizei Günzburg den Verkehr in Fahrtrichtung Senden. Schon am Mittwochabend hatte es Kontrollen gegeben – da wurden in einem Fall sogar 210 km/h gemessen. Das Tempolimit war Ende Mai eingeführt worden, nachdem es auf dem Streckenabschnitt in der Vergangenheit zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen auch mit tödlichem Ausgang kam

Themen folgen