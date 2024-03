Sicherheitsprobleme am Neu-Ulmer Bahnhof: Das sagt die Polizei

Plus Nach brutalen Überfällen im Bereich von Bahnhof, ZUP und Caponniere sind die Sorgen in Neu-Ulm groß. Die Polizei versichert: "Wir unterschätzen das nicht."

Wie sicher ist das Gebiet um den Neu-Ulmer Bahnhof wirklich? Dort hatten zuletzt zwei brutale Überfälle für Aufsehen gesorgt. Doch der Chef der Neu-Ulmer Polizei Michael Keck beteuert jetzt, dass es sich nicht um einen Kriminalitätsschwerpunkt handle. Die wahre Sicherheit dort sei deutlich besser als die gefühlte.

Dennoch weiß die Polizei um die Probleme und will dort verstärkt Präsenz zeigen, damit dieses bei Jugendlichen sehr beliebte Gebiet nicht zu einem Brennpunkt wird. Das versicherte Keck am Gründonnerstag vor der Presse. Weil es immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung gab, habe die Polizei frühzeitig reagiert und sei verstärkt Streife gelaufen: "Wir sind die Letzten, die das unterschätzen." Aber er sagte auch: "Wir können die Straftaten nicht gegen Null fahren."