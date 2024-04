Streit in Neu-Ulmer Gaststätte eskaliert: Mann geht auf Gäste los

Die Polizei muss den Mann fesseln und in Gewahrsam nehmen. Doch dessen Verhalten bessert sich kaum. Er kommt schließlich in eine Fachklinik.

Ein 39-Jähriger ist Mittwochnacht in einer Gaststätte in Neu-Ulm auf zwei Gäste losgegangen. Beide wurde dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht

Wie die Polizei mitteilt, soll der 39-Jährige nach einer zunächst verbalen Pöbelei angefangen haben, Gäste zu schubsen, so dass diese gegen die Hauswand fielen. Auch nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife soll sich der Mann nicht beruhigt haben, weshalb ihn die Beamten aufgrund seines aggressiven Verhaltens fesselten und in Gewahrsam nahmen.

Während der Mann zur Polizeiinspektion Neu-Ulm verbracht wurde, soll er über seinen Gesundheitszustand geklagt haben. Er sei daher vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Auch hier soll der Mann sein Verhalten nicht gebessert haben. Er habe angefangen, die Polizeibeamten zu beleidigen. Zudem soll versucht haben, sich den Griffen der Beamten zu entziehen, um wegzurennen.

Nach der Behandlung brachte die Polizei den 39-Jährigen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ein. (AZ)