Brückenschäden: Friedrichsausteg zwischen Ulm und Offenhausen gesperrt

Die Brücke zwischen Offenhausen und der Ulmer Friedrichsau ist ab sofort gesperrt. Bei einer Prüfung wurden Schäden festgestellt, die offenbar zu schnell schlimmer wurden.

Besonders bei einem Wetter wie aktuell ist die Donaubrücke zwischen dem Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen und der Friedrichsau ein sehr beliebter Weg. Tagtäglich nutzen ihn zahlreiche Pendlerinnen und Pendler auf ihrem Weg in die Arbeit. Doch aktuell ist hier kein Durchkommen. Der sogenannte Friedrichsausteg über die Donau ist gesperrt.

Der Grund: Die Brücke habe bei einer routinemäßigen Bauwerksprüfung in der vergangenen Woche diverse Bauwerksschäden aufgezeigt, deren Ursachen untersucht werden müssen, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag seitens der Neu-Ulmer Stadtverwaltung. Es hätten sich Risse und Lagerschäden gezeigt, die an Intensität und Tiefe seit der letzten Prüfung zugenommen haben. Vorsorglich seien daher schon vergangene Woche Abstützungsmaßnahmen veranlasst und umgesetzt worden.

Schäden bei Prüfung festgestellt: Brücke beim SV Offenhausen nach Ulm gesperrt

Zur Sicherheit sei der Friedrichsausteg seit vergangener Woche tagtäglich auf mögliche Schadenszunahmen überprüft worden. Am Montag seien nun weitere kritische Risse am Bauwerk festgestellt worden. Die Schadenszunahme in der vorliegenden Dynamik habe nun zur Entscheidung geführt, die Brücke kurzfristig für jeglichen Verkehr zu sperren. Demnach also auch für die zahlreichen Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende.

Die Umleitung erfolge wie am vergangenen Montag und Dienstag, als die Prüfung stattfand, über die Gänstorbrücke und sei bereits ausgeschildert. Fachleute müssten sich nun das Bauwerk detaillierter anschauen, heißt es weiter. Hierzu müsse ein sogenanntes Brückenuntersichtsgerät organisiert werden, damit die Schäden handnah durch die Fachleute begutachtet werden können. Nach Vorlage der Ergebnisse könne über die Öffnung der Brücke sowie über weitere Maßnahmen entschieden werden, so die Stadtverwaltung.

Brücken war wegen Wartungsarbeiten knapp eine Woche gesperrt

Im Oktober 2022 war die Brücke für knapp eine Woche wegen Wartungsarbeiten gesperrt, wie es damals hieß. Risse im Brückenbelag sollten geschlossen werden. Auch Belagsanschlüsse, die im Laufe der Zeit brüchig geworden waren, hätten wieder ordnungsgemäß an die Wegeanbindungen angeschlossen werden müssen. (AZ)