Unbekannter raubt 49-Jährigen aus

Das Opfer des Raubüberfalls war in Neu-Ulm gerade auf dem Nachhauseweg. Dann wurde der Mann plötzlich von hinten angegriffen.

Ein 49-Jähriger ist nachts auf dem Nachhauseweg attackiert und ausgeraubt worden. Der Mann sei am vergangenen Donnerstag, um kurz vor 1 Uhr, angegriffen worden, so die Polizei. Der Täter schlug den Fußgänger im Bereich der Krankenhausstraße zunächst von hinten nieder. Danach flüchtete er kurzzeitig, kam aber zurück und stieß den 49-Jährigen erneut um. Das am Boden liegende Opfer wurde vom Räuber getreten, der ihm dann eine Ledertasche und seine Jacke klaute. Mit dieser Beute floh der Täter dann zu Fuß.

In der geraubten Ledertasche befand sich die Geldbörse des Fußgängers mit Ausweisdokumenten und Bargeld. Der 49-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Umfangreiche sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen. (AZ)