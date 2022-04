Urlaub in der Partnerstadt? Neu-Ulm bietet internationale Jugendfreizeit an

Für Kinder und Jugendliche organisiert die Stadt Neu-Ulm Freizeiten in den Ferien. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Stadt Neu-Ulm organisiert im Jahr 2022 wieder drei Freizeiten für Kinder und Jugendliche in und mit ihren Partnerstädten. Die Jugendbegegnungen finden allesamt in den Ferien statt und werden durch Mittel der Stadt bezuschusst. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren.

Folgende Freizeiten werden angeboten:

Pfingstferien: Fahrt nach Meiningen für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. Termin: 13. bis 17. Juni 2022. Preis: 50 Euro.

Fahrt nach für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. Termin: 13. bis 17. Juni 2022. Preis: 50 Euro. Sommerferien: Jugendbegegnung der Neu-Ulmer Partnerstädte mit jeweils zehn Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren aus Meiningen , Trissino und Neu-Ulm in Neu-Ulm . Termin: 1. bis 12. August 2022. Preis: 75 Euro.

der Neu-Ulmer mit jeweils zehn Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren aus , Trissino und in . Termin: 1. bis 12. August 2022. Preis: 75 Euro. Herbstferien: Jugendbegegnung in Bois-Colombes ( Frankreich ) für Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren. Termin: 29. Oktober bis 5. November 2022. Kosten: 75 Euro.

Das Programm für die erste Freizeit des Jahres in den Pfingstferien in Meiningen steht bereits fest: Neben einer Stadtbesichtigung inklusive Kirchturmbesteigung dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch auf eine Kanutour auf der Werra, den Besuch der Meininger Götz Höhle und des Erlebnisbergwerks Merkers, einen Nachmittag im Kletterpark und auf der Kartbahn, einen Kino- sowie Bowlingabend freuen.

Weitere Auskünfte erteilt die Stadt Neu-Ulm

Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen erfolgt bei den Freizeiten durch ausgebildetes und erfahrenes Fachpersonal. Die Teilnahmegebühr beinhaltet bei allen Veranstaltungen die Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und das Freizeitprogramm. Detaillierte Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm unter www.jugend.neu-ulm.de. Anmeldungen sind ab sofort bei Manfred Gombert unter Telefon: 07307/22423 oder unter 0171/7533743 möglich.

Wegen der großen Nachfrage werden Kinder und Jugendliche bevorzugt berücksichtigt, die ihren Wohnsitz in der Stadt Neu-Ulm haben. Sofern Plätze frei bleiben, können aber auch Interessierte aus dem Landkreis Neu-Ulm teilnehmen. (AZ)