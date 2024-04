VeggyGO und Simit: Zwei Gastro-Neueröffnungen in der Neu-Ulmer Innenstadt

Plus Nach einer Pause kehrt die Kette VeggyGO wieder zurück. Und auch im ehemaligen Royal Donuts im Donaucenter kann wieder gespeist werden.

An der Einrichtung wurde nicht gespart im neuen City Simit im Neu-Ulmer Donaucenter. Frisch und gestylt wie die einer modernen Filiale einer Bäckereikette wirkt das neue Ladenlokal von Hayri Günes. Backwaren gibt es hier auch, doch das Angebot ist weit größer. In der Marienstraße 7, nur wenige Schritte von der Herdbrücke entfernt, wagt VeggyGO einen Neuanfang.

Doch während der vegetarische Imbiss erst am Freitag, 3. Mai, wiedereröffnet, empfängt City Simit bereits seit vergangenen Freitag Kundschaft. Es gibt neben Backwaren wie Sesamsteigkringel ("Simit") auch Börek, süßes Baklava, Salate und türkische Suppen. Hayri Günes erweitert damit das Angebot vor Ort: Der seit gefühlt Jahrzehnten etablierte City Kebab gehört auch ihm und seinem Geschäftspartner. Royal Donuts, der vorherige Mieter, ist inzwischen aus der Doppelstadt verschwunden.