Neu-Ulm

vor 34 Min.

Weil er sich gestört fühlt: Mann schlägt Mitbewohner mit der Faust ins Gesicht

In der Flüchtlingsunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm hat ein Mann einen Mitbewohner geschlagen. Die Polizei ermittelt.

Er will schlafen, sein Mitbewohner lernen: In einer Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm hat ein 23-Jähriger deshalb zugeschlagen.

Wegen einer Schlägerei ist die Polizei am Freitag in eine Gemeinschaftsunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm gerufen worden. Zwei Zimmerbewohner gerieten in Streit, nachdem einer der beiden, ein 21-Jähriger, lernen und der andere, ein 23-Jähriger, schlafen wollte. Als der Jüngere die Vorhänge öffnete, entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt nun wegen Körperverletzung Schließlich schlug der 23-Jährige seinem Mitbewohner mit der Faust ins Gesicht, nahm ihn in den Schwitzkasten nahm und warf ihn zu Boden. Laut Polizei trat er dann mit dem Fuß auf den Oberkörper seines Widersachers. Der junge Mann erlitt hierdurch leichte Verletzungen, war jedoch nicht weiter behandlungsbedürftig. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)

