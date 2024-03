Neu-Ulm

Wie lese ich spannend vor? Drei Tricks von Theater-Profis

Plus Mit ein paar Handgriffen kann man Figuren beim Vorlesen lebendiger und die Geschichte packender machen. Tipps aus einem Workshop der Stadtbücherei Neu-Ulm.

Von Annemarie Rencken

Die meisten Kinder lieben es, wenn man ihnen vorliest. Wie aber schafft der Vorleser oder die Vorleserin es, dass die Figuren lebendig werden und das Publikum ihm oder ihr gebannt an den Lippen hängt? Eine gut geschriebene Geschichte bildet dafür natürlich eine wichtige Grundlage. Aber auch durch die Art und Weise wie man vorliest, kann man Figuren lebendig werden lassen und Spannung aufbauen. Und braucht dafür nicht unbedingt schauspielerisches Talent oder sonderlich viele Requisiten.

Wie das geht, dafür haben Saskia Hinze und Hanna Pelikan vom "Theater Luftschloss", einem mobilen Kinder- und Jugendtheater aus Neu-Ulm, in einem Workshop den einen oder anderen Tipp parat. Ihr Anliegen: Techniken aus dem Theater auf das Vorlesen vor einer Gruppe übertragen. "Wichtig ist, dass man nichts falsch machen kann, Hauptsache man hat ein Konzept, das man durchzieht", sagt Hinze. Sonst verwirre der Vorleser am Ende nur die Kinder – und sich selbst auch. Das heißt auch: Manchmal lohnt es sich ein bisschen Vorbereitung zu investieren, den einen oder anderen Tipp der beiden Theaterpädagoginnen auszuprobieren und überhaupt herauszufinden, was einem liegt.

