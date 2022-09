Neu-Ulm

vor 13 Min.

Wieder Ärger über plötzlich geschlossene Postfiliale in der Gartenstraße

Eine lange Schlange vor der Postfiliale in der Gartenstraße in Neu-Ulm sind nichts Neues. Die vergangenen Tage war sie wieder plötzlich geschlossen.

Lokal Nicht zum ersten Mal hat die Postfiliale in der Gartenstraße in Neu-Ulm geschlossen. Das sorgt für Ärger bei der Kundschaft. Was ein Unternehmenssprecher dazu sagt.

Von Michael Kroha

Michael Vogt ist sauer und verschafft sich Luft. Der Neu-Ulmer wollte eigentlich schon am Donnerstag eine Postsendung bei der Filiale in der Gartenstraße abholen. Doch da war geschlossen - "aus betrieblichen Gründen", berichtet er. Einem Aushang entnahm er, dass an diesem Freitag geöffnet sein soll. Doch als er wiederkehrte, war die Schlange schon lang und die Poststelle erneut zu. Er wandte sich daher an unsere Redaktion. Auf Nachfrage erklärt nun ein Postbank-Sprecher, wie es dazu kam. Und wie es weitergeht.

