Wir verlosen Tickets für die Orchideentage in Neu-Ulm

Die Blumenschau findet im Edwin-Scharff-Haus vom 9. bis 11. Februar statt. Ilse Aigner ist Taufpatin einer Orchideen-Neuzüchtung.

Es ist so etwas wie die erste Frühlingsbotin des Jahres: die Orchideentage in Neu-Ulm. Die Stadt Neu-Ulm lädt vom 9. bis 11. Februar zu den 22. Neu-Ulmer Orchideentagen ein.

Ausrichter sind das Kultur –und Tagungszentrum Edwin-Scharff-Haus (ESH) und die Deutsche Orchideengesellschaft (DOG). Die Schau ist ein internationaler Treffpunkt für Orchideenliebhaber und -freunde. Eine Veranstaltung mit Tradition: Die ersten Orchideentage fanden im Jahr 1980 in Neu-Ulm statt. Auch damals bereits im ESH direkt an der Donau.

Bis heute – zur nunmehr 22. Auflage – erfreut sich die besondere Blumenschau äußerst großer Beliebtheit. Bei den Ausstellenden und Züchtenden wie auch den Besucherinnen und Besuchern. Neu-Ulm hat sich mit der Schau international einen Namen gemacht. Denn drei Tage lang werden Orchideenfachleute und Orchideenzüchter aus Süddeutschland, Europa und der ganzen Welt in der Stadt zu Gast sein.





Einmal mehr können bei der Ausstellung sowohl Naturformen, als auch neue und besondere Züchtungen bewundert und bestaunt werden. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich sowohl im Eingangs- und Foyer-Bereich des ESHs sowie auch im großen Saal auf ein prachtvolles Blütenmeer, eine Vielzahl unterschiedlichen Orchideenzüchtungen und liebevoll gestaltet Ausstellungsflächen freuen.

Ergänzt wird die Blumenschau durch Aussteller aus der regionalen Kunstszene sowie Ständen mit Düften und Naturkosmetik. Auch Orchideen-Zubehör wird es geben. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger eröffnet die 22. Neu-Ulmer Orchideentage am Freitag, 9. Februar um 11 Uhr. Im Rahmen der Eröffnung wird traditionell auch wieder eine Neuzüchtung auf den Namen einer prominenten Frau getauft. In diesem Jahr ist die Präsidentin des bayerischen Landtages, Ilse Aigner, die Patin der erstmaligen Orchideenzüchtung. In der Vergangenheit waren unter anderem bereits Ursula Karven, Marianne Strauß, Irene Epple-Waigel oder Karin Seehofer Patinnen. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene neun Euro.

Karten sind an allen Veranstaltungstagen an der Kasse im ESH erhältlich. Bereits jetzt können auch Karten für alle Tage im Vorverkauf im Neu-Ulmer Bürgerbüro (Petrusplatz 15) erworben werden. Die Schau von zehn bis 18 Uhr geöffnet (am Sonntag nur bis 17 Uhr).

