Museum Oberfahlheim: Zwei Künstlerinnen bringen große Installationen mit

Plus Zwei neue Ausstellungen sind nun im Museum für Bildende Kunst zu sehen. Das sind die Werke von Ulrike von Quast und Martina Justus.

Von Stefan Kümmritz

Mit "Verortung" von Ulrike von Quast und "All about tomorrow" von Martina Justus im Kabinett präsentiert das in Oberfahlheim beheimatete Museum für bildende Kunst im Landkreis Neu-Ulm zwei neue und sehr unterschiedliche Ausstellungen. Bei genauem Hinschauen zeigen sich aber auch gegenseitige Ergänzungen, vor allem in Justus Werken.

Ulrike von Quasts "Spiel mit anderen Mitteln"

Das Erdgeschoss des Museums nimmt die aus München stammende, 20 Jahre in Ulm beheimatete und nun im Hunsrück lebende Ulrike von Quast mit ihren speziell grafischen Arbeiten sowie Objekten aus Wachs und Draht ein, die zu einem großen Teil in diesem Jahr entstanden sind. Sie arbeitet hauptsächlich im Schwarz-Weiß-Bereich, wobei gelegentlich Spuren von Acrylfarbe zu entdecken sind. Sie nennt das "Spiel mit anderen Mitteln". Man erkennt sofort, dass Linien, mal an- und mal abschwellend, gelegentlich aggressiv, dann wieder vorsichtig, für die Künstlerin von erheblicher Bedeutung sind. Und Figuren, die sie meist nur andeutet, die man aber dennoch gut erkennt. Dazu kommen durch Grautöne erzeugte Schattierungen, die den Arbeiten zusätzlich Spannung verleihen.

