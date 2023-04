Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich schwer: Hubschrauber im Einsatz

Beim Sturz schlägt die Frau mit dem Kopf auf der Straße auf. Ein Rettungshubschrauber ist nach dem Unfall in Einsatz. Was bislang bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat sich eine 65-Jährige bei einem Unfall am Sonntag in Ochsenhausen (Kreis Biberach) zugezogen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 13 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad in der Fürstenallee unterwegs. An einer Steigung gab die Seniorin Gas. Dabei hob sich das Vorderrad der Piaggio an und die Frau stürzte rücklings von dem Gefährt auf die Straße. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf.

Trotz Helm erlitt die 65-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war mit einem Notarzt im Einsatz und versorgte die Schwerverletzte. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Um den Roller kümmerten sich die Angehörigen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an der Roller schätzt die Polizei auf ungefähr 200 Euro. (AZ)