Pfaffenhofen an der Roth

vor 47 Min.

Baum gegen Altbürgermeister: Humorvolle Debatte im Rathaus

In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats kam es zu einer humorvollen Diskussion: Wie soll eine neue Straße in Pfaffenhofen benannt werden?

Plus Ob Feuerwehrhaus für mehrere Millionen Euro oder neue Baugebiete: Im Pfaffenhofer Marktgemeinderat gilt es, Politik zu machen. Auch bei einem Straßenschild.

Von Philipp Scheuerl

Der Marktgemeinderat bemüht sich stets um die beste Lösung für Pfaffenhofen. Auch wenn die Themen manchmal knifflig sind – in einer Runde aus fünf Parteien, 21 Mitgliedern und zahlreichen Meinungen – bleibt die Stimmung in der Regel respektvoll und kooperativ. Und wenn auf der Tagesordnung mal etwas weniger Ernstes steht, wird auch mal gelacht und gescherzt. Was freilich nicht bedeutet, dass weniger ernste Themen, weniger ernst genommen werden. Ein gutes Beispiel liefert die vergangene Sitzung, als der Marktgemeinderat gefragt wurde: Wie soll die neue Straße heißen?

Straße im Baugebiet "Nord-Ost Eins" in Pfaffenhofen braucht einen Namen



Hintergrund: Im Baugebiet "Nord-Ost Eins" wird bald eine Straße gebaut und dafür muss ein Name her. Die Verwaltung sah sich um und orientierte sich an der Natur. Ihr Vorschlag: Benennt die Straße nach der Eibe, Esche oder Ulme, die dort oben stehen. Eine weitere Idee kam aus der Bürgerschaft: Walter-Seitz-Straße, nach dem langjährigen Gemeinderatsmitglied und ehemaligem zweiten Bürgermeister. Sein Engagement mache ihn zu einem würdigen Namensträger für die neue Straße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen