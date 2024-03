Frau bei Radunfall in Pfaffenhofen schwer verletzt

Eine Frau fährt auf den Kirchplatz in Pfaffenhofen, passt nicht auf und stürzt. Die Fahrt endet mit einem Krankenhausaufenthalt.

Am Kirchplatz in Pfaffenhofen ist am vergangenen Samstag eine Radfahrerin schwer gestürzt. Wie die Polizei Weißenhorn mitteilt, sei die Frau am Nachmittag im Ortskern auf den Kirchplatz gefahren. Offenbar hat sie dabei nicht gut aufgepasst. Denn aus mutmaßlicher Unachtsamkeit soll sie vom Fahrrad gestürzt sein, wie es die Polizei beschreibt.

Frau stürzt in Pfaffenhofen von Fahrrad, Polizei spricht von Unachtsamkeit

Dabei habe sich die Radfahrerin schwer verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. (AZ)