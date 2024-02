Funkenfeuer in Pfaffenhofen entfällt: Warum der Verein Pfundig absagen muss

Auf dem alten Raiffeisengelände in Pfaffenhofen war für kommenden Sonntag ein Funkenfeuer geplant. Die Veranstaltung fällt jedoch aus.

Das für diesen Samstag, 17. Februar, geplante Funkenfeuer auf dem Gelände des ehemaligen Raiffeisen-Lagerhauses in Pfaffenhofen entfällt. Wie Seraph Einberger, Vorsitzender des Bürgervereins Pfundig in Pfaffenhofen, am Mittwoch mitteilt, sei der Platz bei näherem Hinsehen nicht geeignet gewesen, weshalb die Veranstaltung aus organisatorischen Gründe habe abgesagt werden müssen. Einen alternativen Standort gebe es nicht, weshalb dieser Termin entfällt. Im Pfaffenhofener Mitteilungsblatt sowie in unserer Ausgabe vom Mittwoch war der Termin zunächst angekündigt worden.

