Hohe Legenden-Dichte im Pfaffenhofer Pub

Im neuen Programm des Fiddler's Green finden sich diesmal einige echte Rock-Urgesteine. Und zum St. Patricks Day erklingt natürlich partytauglicher Irish Folk.

An Anfragen mangelt es nicht: "Wir bekommen massig Mails, jeden Tag", sagt Jens Hagg, Wirt des Irish Pub Fiddler's Green in Pfaffenhofen. Jede Menge Leute wollen bei ihm auftreten, doch der Chef sucht sich halt die Rosinen raus. Für das erste Vierteljahr 2024 hat er einige bekannte Namen verpflichtet, Künstler, die schon länger nicht mehr bei ihm auf der Bühne standen. Frank Diez etwa. Er ist einer der Gründerväter der bundesdeutschen Rockszene und spielte jahrzehntelang an der Seite von Peter Maffay. Am 21. Januar tritt er zusammen mit Siggi Schwarz auf. Auch so ein Urgestein ist der englisch-bayerische Gitarrist Nick Woodland, der ebenfalls schon in den 70er-Jahren die hiesige Rockszene bereichert hat. Der Mann mit dem Zylinder kommt am 3. Februar zum Rocken und Bluesen. Ebenfalls ein Blueser der ganz alten Schule ist Al Jones, der mit sehr, sehr viel Live-Erfahrung am 24. Februar nach Pfaffenhofen kommt, wo er zum ersten Mal vorbeischaut.

Akustik-Klänge gehören einfach zum Pub Fiddler's Green

Sehr stark ausgeprägt ist wieder das Akustik/Folk-Angebot im Fiddler's Green, etwa mit der Paul Daly Band (27. Januar) aus München. Bandleader Daly ist ein Pionier der weiterhin wachsenden Irish-Pub-Szene in Deutschland und spielt Folk mit sehr irischem Einschlag. Passend zum "Nationalfeiertag" der Grünen Insel, am St. Patrick's Day (16. März), der auch in den Räumen von Jens Hagg ausgiebig begossen wird, tritt das Duo Bangers&Marsh aus Regensburg auf. Die Beiden versprechen partytauglichen Irish Folk. Zwischen traditionellem Blues und deutschsprachigem Liedermachertum pendelt die Musik von Bölter, der Band des in Asselfingen lebenden Philip Bölter, einem hervorragenden Slide-Gitarristen (23. März). Direkt aus Pfaffenhofen kommen DND. Die "local heroes" bieten ausschließlich mit akustischen Gitarren gespielte Coversongs aus dem Bereich Rock und Pop (2. Februar). Ebenfalls mit akustischen Cover-Songs treten am 10. März J&theBear auf. Hart und elektrisch lieben es bekanntlich Rock Unlimited, zu denen man nicht mehr viele Worte verlieren braucht. Das ist Classic Rock auf höchstem Niveau (17. Februar). Weil Jens Hagg diesmal keine Lust auf die übliche Faschingsmusik hatte, verpflichtete er die Groundlift Band um den Trommler Harry Reischmann, die zum Rockfasching "Back To The 80s" aufspielen (10. Februar).

Professionelle Musiker unterstützen im Pub junge Künstler

Wiederbelebt wurde die Reihe "Pubheimer" des Ulmer Schlagzeugers Christoph Scherer, bei der professionelle Musiker junge Künstlerinnen und Künstler aus der Region begleiten. Diesmal unterstützen sie die 19-jährige Singer-Songwriterin Charlotte Benischka und den Halbbriten Paul Holland. Er spielt verschiedene Musikstile von Indie-Folk bis Blues und Soul.

Erstmals wird im Pub ein Schafkopfturnier gespielt

Gespielt und gerätselt wird im Pub zwar gerne – wer donnerstags am Pubquiz teilnehmen will, muss sich immer noch lange Zeit vorher anmelden – aber das gab es noch nie: Erstmals wird am Dreikönigstag ein Schafkopfturnier ausgespielt. "Mich hat halt ein Gast drauf angesprochen, der sich das gewünscht hat", erzählt der Wirt. Ein Klassiker dagegen sind die Ukulele-Probeabende, bei denen die Gäste nur maximal vier Akkorde beherrschen müssen, um mitzuspielen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es wieder ein großes Wohltätigkeitskonzert, bei dem 1100 Euro zusammenkamen. Für das Geld will Jens Hagg Ukulelen kaufen und sie der Schule und örtlichen Kindergärten spenden.

Lesen Sie dazu auch