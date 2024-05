Unbekannter will in Wohnwagen einbrechen – Polizei sucht Zeugen

Im Pfaffenhofener Gewerbegebiet versucht ein Unbekannter, einen Wohnwagen aufzubrechen. Er scheitert, richtet aber Sachschaden an.

Im Gewerbegebiet von Pfaffenhofen hat ein unbekannter Täter versucht, in einen Wohnwagen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug von Donnerstag, 4. April, bis Montag, 6. Mai, auf dem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße 2 abgestellt. In dieser Zeit muss der Täter versucht haben, die Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Offenbar blieb der versuchte Einbruch eine ganze Zeit lang unbemerkt.

Wohnwageneinbruch in Pfaffenhofen ist gescheitert

Dabei soll ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der PI Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)